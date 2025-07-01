Во Владивостоке осудили организатора игорной ОПГ

Следствием установлено, что с июля 2018 по август 2022 года осужденный совместно с тремя сообщниками организовал работу нелегальных игорных заведений, функционировавших на территории 15 нежилых помещений в разных районах города. Чтобы скрыть незаконный характер бизнеса, фигуранты зарегистрировали фирму на подставное лицо для аренды помещений.