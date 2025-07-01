Во Владивостоке осудили организатора игорной ОПГ

Во Владивостоке суд Ленинского района на основании доказательств прокуратуры признал 42-летнего жителя города виновным в создании и руководстве преступной группой, занимавшейся проведением азартных игр вне установленных законом игорных зон, с использованием игрового оборудования и сети Интернет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Следствием установлено, что с июля 2018 по август 2022 года осужденный совместно с тремя сообщниками организовал работу нелегальных игорных заведений, функционировавших на территории 15 нежилых помещений в разных районах города. Чтобы скрыть незаконный характер бизнеса, фигуранты зарегистрировали фирму на подставное лицо для аренды помещений.
Незаконный доход от деятельности группировки превысил 375 млн рублей. Решением суда мужчине назначено наказание — 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 3,5 млн рублей.
Также в доход государства конфисковано имущество осуждённого: нежилое помещение стоимостью 5,7 млн рублей, внедорожник Toyota Land Cruiser 300, доля в недвижимости и земельный участок на сумму свыше 5,5 млн рублей, а также наличные средства более чем на 1,9 млн рублей.
Приговор вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении остальных участников преступного сообщества всё ещё находится на рассмотрении в суде.
Напомним, полицейские Владивостока пресекли деятельность незаконного игорного клуба, который работал круглосуточно на улице Ивановской.