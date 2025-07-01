Тюремная медсестра отравила и подожгла мужа из-за романа с зэком

В американском штате Миссури сотрудница медицинской службы тюрьмы оказалась по ту сторону свободы за жестокую расправу над своим супругом Джошуа Мюрреем.
Джошуа погиб при возгорании его жилища. Его супруга Эми не пострадала, так как в тот момент отлучилась за продуктами. Изначально произошедшее сочли трагической случайностью. Однако экспертиза установила, что мужчина был отравлен антифризом до распространения огня. В феврале 2019 года Эми была задержана по подозрению в организации пожара для сокрытия злодеяния.
В ходе расследования выявилось, что Эми изменяла Джошуа. У нее возникли близкие отношения с заключенным Юджином Клейпулом, отбывавшим срок в исправительном учреждении, где она трудилась медсестрой. Их переговоры были зафиксированы. В беседах тюремная служащая неоднократно заявляла о нежелании оставаться с мужем. После пожара она сообщила Юджину, что Джошуа устранен, и теперь ничто не омрачит их союз.
Женщину признали виновной в убийстве мужа. Стремясь смягчить приговор, Эми пошла на соглашение со следствием. Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Соответствующая информация опубликована изданием People.
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