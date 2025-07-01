Тюремная медсестра отравила и подожгла мужа из-за романа с зэком

В ходе расследования выявилось, что Эми изменяла Джошуа. У нее возникли близкие отношения с заключенным Юджином Клейпулом, отбывавшим срок в исправительном учреждении, где она трудилась медсестрой. Их переговоры были зафиксированы. В беседах тюремная служащая неоднократно заявляла о нежелании оставаться с мужем. После пожара она сообщила Юджину, что Джошуа устранен, и теперь ничто не омрачит их союз.