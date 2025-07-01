В Перми во дворе дома детей закидали камнями

После чего начали кидаться камнями. Как рассказала мама пострадавших, у её сына пробита голова, а дочери сильно попало в спину. Женщина обратилась в больницу и планирует написать заявление в полицию. Также она рассказала, что произошедшее попало на соседскую камеру видеонаблюдения.