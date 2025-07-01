В Перми во дворе дома детей закидали камнями

Детей во дворе одного из домов Перми закидали камнями другие дети, об этом в социальных сетях сообщила мама пострадавших.
Инцидент произошёл на детской площадке дома по улице Льва Шатрова. Две девочки и мальчик говорили другим детям, что они хозяева площадки, и угрожали позвать своего отца.
После чего начали кидаться камнями. Как рассказала мама пострадавших, у её сына пробита голова, а дочери сильно попало в спину. Женщина обратилась в больницу и планирует написать заявление в полицию. Также она рассказала, что произошедшее попало на соседскую камеру видеонаблюдения.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в правоохранительных органах.
Напомним, ранее рядом с одним из торговых центров Перми подростки устроили массовую драку. Причиной конфликта стали слухи, распространяемые в интернете. Полиция проводит проверку.