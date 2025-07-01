«Смертельная порча» стоила 600 тысяч: в Приморье раскрыта схема лжегадалки

«Установив контакт, предсказательница убедила жительницу Приморья в эффективности своих практик», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Во время приема мошенница заявила, что на семью женщины наложена смертельная порча, для снятия которой срочно нужны деньги.
На протяжении недели доверчивая женщина переводила аферистке средства за якобы проводимые «ритуалы». Как сообщается, в момент общения с гадалкой потерпевшая вместе с сыном находилась на лечении в больнице, что могло повлиять на ее восприимчивость к предсказаниям.
Когда мошенница перестала выходить на связь после получения почти 600 тысяч рублей, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере возбуждено и взято на контроль прокуратурой.
Напомним, ранее ясновидящая из Якутии рассказала, кто приходит к ней на приемы и обращается за помощью.