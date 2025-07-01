«Смертельная порча» стоила 600 тысяч: в Приморье раскрыта схема лжегадалки

На протяжении недели доверчивая женщина переводила аферистке средства за якобы проводимые «ритуалы». Как сообщается, в момент общения с гадалкой потерпевшая вместе с сыном находилась на лечении в больнице, что могло повлиять на ее восприимчивость к предсказаниям.