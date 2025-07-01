Воспитатель душила подушкой особенных малышей в детсаду Костаная

Сад принадлежит частной организации, однако в нём размещён государственный образовательный заказ. По данным отдела образования города, поступило заявление от группы родителей, дети которых посещали ТОО ОК «Аманатик». В связи с этим в учреждение будет направлена проверочная комиссия, а финансирование приостановлено.