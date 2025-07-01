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Бастрыкин поручил завершить дело о смерти в Башкирии 1,5-месячного малыша

Его расследуют уже более двух лет.

Источник: РИА "Новости"

Жительница Башкирии повторно обратилась к председателю Следкома России Александру Бастрыкину и пожаловалась на волокиту. Дело о смерти ее полуторамесячного сына расследуют уже два года и виновных так и не нашли.

Как сообщили в СКР, в декабре 2022 года у мальчика ухудшилось состояние и родители привезли его в больницу. Но врачи им отказали в госпитализации. При этом никаких обследований ему не провели. В тот же день ребенку стало еще хуже. Скорая помощь доставила его в критическом состоянии в реанимацию. Через несколько дней мальчик скончался.

Мама младенца заявила, что расследование дела слишком затянулось. Его возбудили в январе 2023 года и виновных до сих пор не наказали. Ранее это дело Александр Бастрыкин уже ставил на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Кроме того, он потребовал принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу, о чем также представить доклад», — отметили в СКР.