Бастрыкин поручил завершить дело о смерти в Башкирии 1,5-месячного малыша

Как сообщили в СКР, в декабре 2022 года у мальчика ухудшилось состояние и родители привезли его в больницу. Но врачи им отказали в госпитализации. При этом никаких обследований ему не провели. В тот же день ребенку стало еще хуже. Скорая помощь доставила его в критическом состоянии в реанимацию. Через несколько дней мальчик скончался.