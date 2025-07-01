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В пятом регионе за сутки объявлена опасность атаки БПЛА

В Оренбургской области объявили угрозу атаки беспилотников (БПЛА). Об угрозе предупредил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

В Оренбургской области объявили угрозу атаки БЛПА.

В Оренбургской области объявили угрозу атаки беспилотников (БПЛА). Об угрозе предупредил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

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«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — предупредил Солнцев. Сообщение размещено в его официальном telegram-канале.

О введении аналогичных режимов ранее сообщали власти Ростовской, Саратовской и Самарской областей. Как сообщал врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, БПЛА противника были обнаружены в трех городах и пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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