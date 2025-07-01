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Уфимский слесарь узнал, что на него оформили кредит на 500 тысяч рублей

Он поговорил с «сотрудником оператора мобильной связи» и затем не смог расплатиться в продуктовом магазине.

45-летний слесарь из Уфы пострадал из-за мошенников, рассказали «БашМошки». Ему поступил звонок с предложением «улучшить качество связи». Услуга якобы предоставляется ему как постоянному клиенту компании. С техническими неполадками сталкиваются все, поэтому уфимец ничего плохого не заподозрил.

Мужчине прислали ссылки, которые он открыл и этим загрузил программу, давшую мошенникам удалённый доступ к его телефону. Они зашли в банковское приложение, оформили кредит на полмиллиона и вывели деньги на свои счета.

Мужчина обнаружил это только вечером, когда отправился купить продукты, а на карте не оказалось денег.

«Одно из правил финансовой гигиены — не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись», — напомнили в полиции.