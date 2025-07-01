Мосгорсуд вынесет приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову

Московский городской суд 1 июля 2025 года огласит приговор бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемого в хищении 216 млн рублей при приобретении паромов для функционирования Керченской переправы. Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе суда.
Судебные заседания проводились в закрытом режиме. Государственное обвинение настаивает на назначении Иванову 14,5 лет заключения в колонии общего режима, а другому обвиняемому — Антону Филатову — 14 лет колонии. Прокурор также потребовал обратить имущество Иванова в доход государства.
В рамках процесса заявлены гражданско-правовые требования. Главное управление по обустройству войск настаивает на взыскании 216 миллионов рублей, а Агентство по страхованию вкладов требует возмещения 3,9 миллиарда рублей.
Судебное разбирательство стартовало в Мосгорсуде в завершающей декаде марта, передает РИА «Новости».
Тимуру Иванову инкриминируется хищение свыше 216 миллионов рублей. Противоправные действия связаны с приобретением двух паромов для Керченской переправы и обналичиванием более 3,9 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Обвиняемый свою вину отрицает.
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