Мосгорсуд вынесет приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову

Судебные заседания проводились в закрытом режиме. Государственное обвинение настаивает на назначении Иванову 14,5 лет заключения в колонии общего режима, а другому обвиняемому — Антону Филатову — 14 лет колонии. Прокурор также потребовал обратить имущество Иванова в доход государства.