В США назвали главного виновника жары в Европе

Кондиционеры провоцируют глобальное потепление, пишет Forbes.
В Европе уверены, что массовое использование гражданами кондиционеров усугубляет ситуацию с температурой, приводя к глобальному потеплению. Об этом пишет американское издание Forbes.
«Как только температура повышается, рефлекс “кондиционирования” срабатывает практически мгновенно. Настолько, что, по оценкам, к 2050 году в мире будет 5,5 млрд кондиционеров. Кондиционеры вредны как для планеты, так и для вашего кошелька. С точки зрения экологии это плохой показатель: он значительно повышает температуру наружного воздуха, становясь шестеренкой в порочном круге глобального потепления», — отмечают журналисты. По их словам, если бы в большом городе вроде Парижа или Лиона все кондиционеры были выключены одновременно, это мгновенно привело бы к падению температуры на 2 .
Авторы материала также приводят статистику увеличения использования кондиционеров в Европе. По данным Ademe, например, процент французов, оснащенных кондиционерами, вырос с 14% в 2016 году до 25% в 2020 году. В целом, отмечают журналисты, кондиционирование воздуха также значительно увеличивает потребление энергии. В среднем, при использовании кондиционеров около четырех часов в день, счет за электроэнергию увеличивается примерно на 15% в месяц, передает деловое издание «Взгляд».
Ранее эксперты предупреждали, что в период с 2025 по 2029 годы среднее повышение температуры на планете с вероятностью 70% превысит критическую отметку в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, установленную Парижским соглашением по климату. Кроме того, как отмечал Гидрометцентр России, за следующие пять лет один из годов почти наверняка станет самым теплым за всю историю наблюдений в принципе.