В США назвали главного виновника жары в Европе

«Как только температура повышается, рефлекс “кондиционирования” срабатывает практически мгновенно. Настолько, что, по оценкам, к 2050 году в мире будет 5,5 млрд кондиционеров. Кондиционеры вредны как для планеты, так и для вашего кошелька. С точки зрения экологии это плохой показатель: он значительно повышает температуру наружного воздуха, становясь шестеренкой в порочном круге глобального потепления», — отмечают журналисты. По их словам, если бы в большом городе вроде Парижа или Лиона все кондиционеры были выключены одновременно, это мгновенно привело бы к падению температуры на 2 .