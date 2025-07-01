МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера Банка России Рубинова

Накануне стало известно, что Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего топ-менеджера Центрального Банка России Дмитрия Рубинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным суда, срок ареста начнется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или депортации на территорию страны, либо с момента его задержания на территории РФ.