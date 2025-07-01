В Перми у отравившихся школьников выявили острую кишечную инфекцию

После массового отравления школьников и их родителей во время празднования выпускных в Перми Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. По данным ведомства, у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.
Предположительно, случаи пищевого отравления связаны с употреблением кулинарной продукции в банкетном зале White Hall. Сейчас специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов в банкетном зале и направили их для проведения лабораторных исследований.
В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что после отравления госпитализированы шесть человек, среди них один ребенок. Взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести, ребенок в удовлетворительном состоянии. По факту отравления людей следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».