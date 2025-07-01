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Слюсарь: Беспилотники сбили в трёх городах и пяти районах Ростовской области

Силами противовоздушной обороны уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трёх городах и пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«За ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах», — написал он в своём телеграм-канале.

Согласно предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В Таганроге в многоквартирном доме выбиты несколько окон, повреждены припаркованные автомобили. На месте работает глава города Светлана Камбулова. Информация об ущербе уточняется муниципальной комиссией.

Ранее в Сети появились кадры уничтожения украинского беспилотника на подлёте к Саратову. В разных районах города прозвучали сирены воздушной тревоги. Были зафиксированы взрывы. Информация о разрушениях и жертвах не поступала.

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