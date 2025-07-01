В Красноярском крае расследуют обстоятельства смертельного ДТП

По предварительной информации, предоставленной Госавтоинспекцией, авария произошла 30 июня вечером в Северо-Западном промышленном микрорайоне на 6-м км Тасеевского тракта. 42-летний водитель автомобиля ВАЗ, нарушив знак «Въезд запрещен», выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лифан», за рулем которого находилась 60-летняя женщина.