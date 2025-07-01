В Красноярском крае расследуют обстоятельства смертельного ДТП

В Канске сотрудники полиции проводят расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мужчина, а также пострадали два водителя и четырехлетний ребенок.
По предварительной информации, предоставленной Госавтоинспекцией, авария произошла 30 июня вечером в Северо-Западном промышленном микрорайоне на 6-м км Тасеевского тракта. 42-летний водитель автомобиля ВАЗ, нарушив знак «Въезд запрещен», выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лифан», за рулем которого находилась 60-летняя женщина.
Спасатели Канского поисково-спасательного отряда КГКУ «Спасатель» оказали помощь и деблокировали четырех пострадавших, включая ребенка. Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в Канскую межрайонную больницу бригадами скорой помощи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники дорожно-патрульной службы, которые уточняют все обстоятельства аварии.
Ранее рассказывали, что в Ачинске пенсионер выехал на встречную полосу и погиб в лобовом столкновении с Subaru.