Над Казанью самолетам временно запретили летать

В аэропорту Казань введен план «Ковер».
В аэропорту Казани временно приостановлен прием и выпуск всех гражданских самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань», — сообщили в Росавиации. Об введенных ограничениях сообщил представитель пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореянко в своем telegram-канале.
Ранее ограничения были введены в аэропортах Ульяновска и Саратова. В Оренбургской области и Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА).
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