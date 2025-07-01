В Самаре на Тухачевского из-за дорожной аварии встали трамваи

30 июня 2025 года в Самаре временно остановилось трамвайное движение на пересечении улиц Тухачевского и Московской.
Причина — дорожно-транспортное происшествие, случившееся примерно в 15:30.
Как сообщили в департаменте транспорта города, движение трамваев было приостановлено в обоих направлениях.
Перерыв продлился около получаса — к 16:00 железнодорожное сообщение полностью восстановили.
По данным ГУ МВД по Самарской области, пострадавших нет, а оформление ДТП участники провели в упрощённом порядке — самостоятельно, без участия инспекторов.
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