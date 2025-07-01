Омич наехал на полицейского и получил условный срок

В Омске вступил в силу приговор по делу 37-летнего местного жителя, осуждённого за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Ленинский районный суд признал его виновным за насилие, опасное для здоровья, совершённое в связи с исполнением должностных обязанностей представителем власти.
Следствием установлено, что 6 декабря 2023 года осуждённый находился возле одного из учебных заведений в Ленинском районе Омска. Он попытался помешать полицейскому выполнить его служебные обязанности по принудительному приводу его родственника в полицию. Мужчина ударил сотрудника в грудь, а затем сел в свой автомобиль «ГАЗ 322132» и совершил наезд на полицейского, причинив ему лёгкие телесные повреждения.
Осуждённый не признал свою вину.
Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он обязан выплатить пострадавшему 30 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. Автомобиль осуждённого, на котором он совершил преступление, был конфискован в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.