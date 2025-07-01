Омич наехал на полицейского и получил условный срок

Следствием установлено, что 6 декабря 2023 года осуждённый находился возле одного из учебных заведений в Ленинском районе Омска. Он попытался помешать полицейскому выполнить его служебные обязанности по принудительному приводу его родственника в полицию. Мужчина ударил сотрудника в грудь, а затем сел в свой автомобиль «ГАЗ 322132» и совершил наезд на полицейского, причинив ему лёгкие телесные повреждения.