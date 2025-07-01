В Самаре выпало свыше 10 мм осадков 30 июня, воду с улиц откачивали бойлеры

Днём 30 июня в Самаре прошёл сильный ливень — по данным ФГБУ «Приволжское УГМС», за короткий период выпало более 10 мм осадков.
Это привело к разливу не только воды, но и эмоций у автомобилистов.
Чтобы справиться с последствиями, по разным районам города оперативно развернули работу 12 специализированных бригад по откачке воды.
Удалось ликвидировать затопление на следующих участках:
пересечение улиц Самарская / Чкалова,
Галактионовская / Полевая,
Киевская / Московское шоссе (у ТЦ «Караван»),
проспект Ленина, 16.
В общей сложности из наиболее пострадавших мест уже откачано 120 кубометров воды.
Параллельно велась очистка решёток дождеприёмников от мусора — чтобы вода уходила быстрее, а не скапливалась в лужи.
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