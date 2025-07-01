Тела скончавшихся в Екатеринбурге после задержания доставили в Азербайджан

Следствие считает задержанных выходцев из Азербайджана участниками этнической преступной группировки, совершившей несколько убийств и покушений. По данным следствия, группа причастна к убийству бизнесмена Юнуса Пашаева в 2001 году, который продавал одежду в рыночном комплексе «Таганский ряд». В 2010 году покушались на Фехруза Ширинова, а в 2011 году убили Икрама Гаджиева. Мотивом этих преступлений был раздел сфер влияния в бизнесе. После задержания скончались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которых считали владельцами кафе «Каспий» — по данным СКР, смерть одного из фигурантов наступила из-за сердечной недостаточности.