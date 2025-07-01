Мосгорсуд 1 июля огласит приговор по делу Тимура Иванова и Антона Филатова

Московский городской суд во вторник, 1 июля, огласит приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Их обвиняют в растрате при закупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Оглашение приговора запланировано на 15:00 по московскому времени.
Государственный обвинитель запросил для Тимура Иванова 14,5 лет лишения свободы в колонии, а для Антона Филатова — 14 лет. Прокуратура также настаивает на конфискации всего имущества и активов подсудимых. Защита настаивает на оправдательном приговоре.
В ходе процесса банк «Интеркоммерц», признанный потерпевшей стороной, выступил против конфискации активов. Главное управление обустройства войск (ГУОВ), также признанное потерпевшей стороной, оставило решение о конфискации на усмотрение суда, согласившись с запрошенным прокурором сроком наказания, передает ТАСС.
23 июня в ходе заседания Московского городского суда прокурор запросил для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который проходил по делу о растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы, 14,5 года колонии. «Вечерняя Москва» рассказала, кем ранее работал Иванов, в чем еще его обвиняют и почему его дело рассматривали в закрытом режиме.