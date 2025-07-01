Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили над Ростовской областью украинские беспилотники

В трех городах и пяти районах Ростовской области уничтожены БПЛА противника, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник силы и средства ПВО успешно ликвидировали беспилотные летательные аппараты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В Таганроге в многоквартирном доме были повреждены окна, а также автомобили, припаркованные рядом. На место происшествия выезжала глава Таганрога Светлана Камбулова. Информация о нанесённом ущербе будет уточнена по итогам работы муниципальной комиссии.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше