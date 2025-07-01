Силы ПВО сбили над Ростовской областью украинские беспилотники

В ночь на вторник силы и средства ПВО успешно ликвидировали беспилотные летательные аппараты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В Таганроге в многоквартирном доме были повреждены окна, а также автомобили, припаркованные рядом. На место происшествия выезжала глава Таганрога Светлана Камбулова. Информация о нанесённом ущербе будет уточнена по итогам работы муниципальной комиссии.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий.