За наезд на полицейского у омича отобрали автомобиль

В Омске вступил в законную силу приговор омичу, который совершил насилие в отношении представителя власти. 37-летний мужчина ударил полицейского, а затем наехал на него автомобилем.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, инцидент случился в декабре 2023 года в Ленинском округе возле одной из школ. Осужденный вступился за родственника, которого полицейский хотел подвергнуть принудительному приводу — с ним необходимо было провести следственные действия в отделе полиции.
Мужчина сначала ударил полицейского рукой в грудь, а затем сел в свой автомобиль «ГАЗ 322132» и наехал на стража порядка. Полицейский получил травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью.
Вину подсудимый не признал, однако суд счел ее доказанной. Приговор — 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, омич лишился автомобиля — машину, на которой было совершено преступление, отобрали в доход государства. Также осужденный должен компенсировать потерпевшему моральный вред — выплатить полицейскому 30 тысяч рублей.