За наезд на полицейского у омича отобрали автомобиль

Вину подсудимый не признал, однако суд счел ее доказанной. Приговор — 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, омич лишился автомобиля — машину, на которой было совершено преступление, отобрали в доход государства. Также осужденный должен компенсировать потерпевшему моральный вред — выплатить полицейскому 30 тысяч рублей.