В Омской области росгвардеец спас тонувшую школьницу на реке Иртыш

В Омской области сотрудник Росгвардии спас девочку, которая начала тонуть на реке Иртыш. ЧП произошло в Большереченском районе. Дети находились на отдыхе со взрослыми. Однако, в какой-то момент двое школьниц стали тонуть.
Сержант Дмитрий Галыкин услышал крики о помощи. Не раздумывая, он бросился к обрывистому берегу и увидел двух девочек, которые барахтались в воде и явно теряли силы. Вместе с другим отдыхающим Дмитрий прыгнул в реку.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.
Несмотря на сильное течение мужчина успел добраться до одной из девочек, которая уже почти ушла под воду. С большим усилием ему удалось вынести ее на берег. В это же время второй мужчина помог выбраться из воды другой девочке.
Пострадавших сразу же осмотрели прибывшие медики скорой помощи. Дети были госпитализированы, врачи рассказали, что их жизни ничего не угрожает. Как рассказали сослуживцы Дмитрия, он всегда приходит на помощь в трудную минуту. Как и в этот раз, мужчина не раздумывая бросился на помощь и помог предотвратить трагедию.
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