Обломки здания по всей улице и разруха: как Донецк пережил ракетную атаку. Видео

ВСУ нанесли ракетный удар по центральной части Донецка с использованием британских ракет Storm Shadow. По официальным данным, в результате атаки погиб один человек, еще как минимум двое получили ранения. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил факт применения украинской армией дальнобойных ракет по жилым кварталам города. URA.RU проводит онлайн-трансляцию произошедшего.