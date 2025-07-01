Обломки здания по всей улице и разруха: как Донецк пережил ракетную атаку. Видео

Опубликованы новые кадры с последствиями ударов ВСУ по Донецку.
Российские журналисты опубликовали новые кадры из Донецка после того, как Украина ударила по центру города ракетами Storm Shadow. На кадрах видно, что одна из городских улиц практически полностью разрушена. Соответствующее видео приводит «Вести».
На кадрах видно, что одна из городских улиц практически полностью разрушена. Разбиты окна, повреждены фасады домов, на проезжей части и тротуарах лежат обломки зданий.
ВСУ нанесли ракетный удар по центральной части Донецка с использованием британских ракет Storm Shadow. По официальным данным, в результате атаки погиб один человек, еще как минимум двое получили ранения. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил факт применения украинской армией дальнобойных ракет по жилым кварталам города. URA.RU проводит онлайн-трансляцию произошедшего.