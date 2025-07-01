Силы ПВО за ночь сбили 60 БПЛА ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали за ночь 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в Минобороны.
Так, 17 дронов сбили над территорией Республики Крым, еще 16 над Ростовской областью. Кроме того, 11 беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря, пять БПЛА ликвидировали над территорией Курской области.
Помимо этого, четыре дрона зафиксировали над Саратовской областью, еще три — над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью.
Также по одному БПЛА сбили над территориями Воронежской и Орловской областей, уточнили в ведомстве.
30 июня стало известно, что солдаты украинской армии атаковали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное Донецкой Народной Республики. Речь идет о главном вентиляционном стволе и горно-обогатительной фабрике.
19 июня в Шебекинском округе в районе села Маломихайловка дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате атаки был ранен мирный житель.