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Минобороны раскрыло количество уничтоженных БПЛА над регионами России

Над регионами России уничтожено шесть десятков беспилотников. Об этом рассказали представители Министерства Обороны в telegram-канале.

Над Россией пролетело больше полусотни дронов.

Над регионами России уничтожено шесть десятков беспилотников. Об этом рассказали представители Министерства Обороны в telegram-канале.

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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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