Власти Татарстана предупредили жителей о проблемах с интернетом из-за дронов

В Татарстане действует режим «Беспилотная опасность», что привело к временному снижению скорости мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Ограничения в мобильной связи действуют для обеспечения безопасности жителей в период действия режима, а также в связи с введением режима «Ковер» в аэропортах Казани и Нижнекамска.