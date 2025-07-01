В Красноярске врачи провели операцию на сердце у младенца, находившегося на ИВЛ полгода

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске была проведена уникальная операция, в результате которой спасли шестимесячную девочку из Бурятии, находившуюся на искусственной вентиляции легких с момента рождения.
Младенец родился недоношенным с весом 1800 граммов и серьезными пороками сердца, включая дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, а также открытый артериальный проток. Шесть месяцев девочка провела на ИВЛ, прежде чем была переведена в красноярский Кардиоцентр.
Несмотря на тяжелое состояние, включая сердечную и дыхательную недостаточность, медицинская команда приняла решение о проведении операции. Хирурги успешно выполнили операцию на сердце, а реаниматологи начали сложный процесс перевода ребенка на самостоятельное дыхание.
Анестезиолог-реаниматолог Иван Афанасьев отметил, что за его практику это первый случай, когда ребенок, находясь на ИВЛ в течение полугода с момента рождения, смог начать дышать самостоятельно, что можно считать настоящим чудом.
После успешного завершения операции и восстановления девочку перевели для дальнейшего лечения в Улан-Удэ, сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
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