Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Нижнекамска

Росавиация во вторник, 1 июля, сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Нижнекамска в Татарстане.
— Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE), — говорится в Telegram-канале официального представителя Росавицаии.
25 июня временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова.
24 июня в аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. В 03:21 того же дня стало известно, что все ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.
Несмотря на периодическое введение ограничений на прием и выпуск судов, многие авиаперевозчики возобновляют авиасообщение с РФ. Так, авиакомпания «Туркменские авиалинии» объявила о возобновлении рейсов в Россию с 1 мая.