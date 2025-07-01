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Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Нижнекамска

Росавиация во вторник, 1 июля, сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Нижнекамска в Татарстане.

Росавиация во вторник, 1 июля, сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Нижнекамска в Татарстане.

— Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE), — говорится в Telegram-канале официального представителя Росавицаии.

25 июня временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова.

24 июня в аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. В 03:21 того же дня стало известно, что все ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.

Несмотря на периодическое введение ограничений на прием и выпуск судов, многие авиаперевозчики возобновляют авиасообщение с РФ. Так, авиакомпания «Туркменские авиалинии» объявила о возобновлении рейсов в Россию с 1 мая.