В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей

По словам собеседника агентства, 27 июня в полицию обратился мужчина и рассказал, что его 16-летняя дочь несколькими днями ранее подала документы в приемную комиссию Гнесинского училища, а после ей в одном из мессенджерах позвонил некто и представился сотрудником якобы приемной комиссии.
Лжесотрудник убедил девочку зарегистрироваться на фейковом сайте Минобразования, а после продиктовать пароль из смс.
«После разговора она заметила, что в ее почту был выполнен вход с неизвестного устройства», — рассказал собеседник агентства.
Спустя некоторое время девочке через другой мессенджер позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что она стала жертвой мошенников, а также нарушила правило о неразглашении паролей. Под многочисленными угрозами, в том числе для ее родителей, девочка собрала все деньги дома и отдала мошенникам.
«В общей сложности ущерб составил около 300 тысяч рублей», — рассказал собеседник.
После того, как девочка отдала деньги, мошенники еще пару дней оставались с ней на связи, а после удалили все переписки и исчезли.