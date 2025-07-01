В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей

Спустя некоторое время девочке через другой мессенджер позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что она стала жертвой мошенников, а также нарушила правило о неразглашении паролей. Под многочисленными угрозами, в том числе для ее родителей, девочка собрала все деньги дома и отдала мошенникам.