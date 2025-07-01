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В Москве мошенники обманули абитуриентку на 300 тысяч рублей

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мошенники по видом приемной комиссии обманули 16-летнюю абитуриентку на 300 тысяч рублей в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

По словам собеседника агентства, 27 июня в полицию обратился мужчина и рассказал, что его 16-летняя дочь несколькими днями ранее подала документы в приемную комиссию Гнесинского училища, а после ей в одном из мессенджерах позвонил некто и представился сотрудником якобы приемной комиссии.

Лжесотрудник убедил девочку зарегистрироваться на фейковом сайте Минобразования, а после продиктовать пароль из смс.

«После разговора она заметила, что в ее почту был выполнен вход с неизвестного устройства», — рассказал собеседник агентства.

Спустя некоторое время девочке через другой мессенджер позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что она стала жертвой мошенников, а также нарушила правило о неразглашении паролей. Под многочисленными угрозами, в том числе для ее родителей, девочка собрала все деньги дома и отдала мошенникам.

«В общей сложности ущерб составил около 300 тысяч рублей», — рассказал собеседник.

После того, как девочка отдала деньги, мошенники еще пару дней оставались с ней на связи, а после удалили все переписки и исчезли.