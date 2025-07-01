Украинский пленный: командиры ВСУ забирают посылки с едой и припасами

Военнослужащий 23-й бригады Вооружённых сил Украины Александр Рузгин, который находится в плену, рассказал РИА Новости о том, как у мобилизованных украинцев отбирают еду и вещи, которые им передают родственники.
По словам Рузгина, у них забирали телефоны, а посылки не разрешали получать и передавать. Он отметил, что им выдавали только масло для автоматов, зубные щётки и ушные палочки для чистки оружия.
Также сразу забирали продукты, при этом связаться с родными разрешали раз в неделю, но на разговор давали не больше получаса. Телефоны, которые находили у кого-то, прибивали гвоздями к деревьям, добавил пленный.
Рузгин также сообщил, что их не обучали. Им приходилось только рыть блиндажи и натягивать кровати по струнам. Командование заставляло мобилизованных обращаться к ним как «пан сержант» и выполнять все действия бегом независимо от возраста и физического состояния.
Ранее Рузгин рассказал, что украинское командование довело до гибели одного из мобилизованных.