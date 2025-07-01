Под Новосибирском пропала 24-летняя девушка в светло-зеленой футболке

В городе Обь под Новосибирском пропала 24-летняя Анна Иванова. Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», 30 июня 2025 года она вышла из дома и не вернулась, поэтому к поискам подключились волонтеры.
Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза светло-серые. В день исчезновения сибирячка была одета в светло-зеленую футболку, цветные брюки, зеленые босоножки, красную кепку.
Если у вас есть информация о местонахождении Анны Ивановой, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.