Под Новосибирском пропала 24-летняя девушка в светло-зеленой футболке

В городе Обь под Новосибирском пропала 24-летняя Анна Иванова. Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», 30 июня 2025 года она вышла из дома и не вернулась, поэтому к поискам подключились волонтеры.