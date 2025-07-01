«Алина с Ленина» развела студента из Хабаровска на 191 тысячу и стендап

В Хабаровске 19-летний студент второго курса получил в Telegram сообщение от некой Алины. Девушка писала, что живёт на Ленина, делает маникюр и ресницы — и хочет познакомиться, сообщает hab.aif.ru.
Разговор шёл живо. Алина предложила сходить на стендап и даже прислала ссылку на сайт с билетами. Парень оплатил 3,5 тысячи рублей. Но потом девушка «вдруг» отказалась и пообещала вернуть деньги.
Дальше — классическая ловушка: ссылки, сбои, «не та команда», новые попытки. Студент пытался вернуть деньги 17 раз — и с каждой попыткой терял ещё. В итоге со счёта списалось 191 тысяча рублей.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы», — рассказал Артем Поляков, заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции.