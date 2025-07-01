«Я излечу вашего мужа!»: сибирячка заплатила гадалке, но чуда так и не произошло

Когда проверенные способы не помогают, некоторые прибегают к волшебству. Так 42-летняя жительница Бурятии лишилась более 100 тысяч рублей, поверив в объявление о чудодейственном избавлении от алкоголизма с помощью гадалки! Женщина увидела рекламу «колдуньи» на популярном сервисе и, не раздумывая, обратилась к ней, чтобы «закодировать» мужа. Деньги отправила, а в ответ — лишь молчание духов и полное исчезновение «целителей».
— Сибирячка обратилась к лжегадалке, надеясь на помощь в борьбе с алкогольной зависимостью мужа. Однако после перевода средств в размере свыше 100 тысяч рублей «целители» исчезли и перестали выходить на связь, — сообщили КП- Иркутск в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.
Полиция напоминает: чудес не бывает, а мошенники охотно надевают любые маски — от финансистов до ясновидящих. Особенно активно преступники атакуют женщин — по данным ведомства, 17 из 25 пострадавших за сутки составляют представительницы прекрасного пола. И пока одни «инвестируют» миллионы в мошеннические биржи, другие просят колдующих незнакомцев починить личную жизнь — и оказываются обманутыми.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионеру вернут украденные мошенниками 1,1 миллиона.