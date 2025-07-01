«Я излечу вашего мужа!»: сибирячка заплатила гадалке, но чуда так и не произошло

Когда проверенные способы не помогают, некоторые прибегают к волшебству. Так 42-летняя жительница Бурятии лишилась более 100 тысяч рублей, поверив в объявление о чудодейственном избавлении от алкоголизма с помощью гадалки! Женщина увидела рекламу «колдуньи» на популярном сервисе и, не раздумывая, обратилась к ней, чтобы «закодировать» мужа. Деньги отправила, а в ответ — лишь молчание духов и полное исчезновение «целителей».