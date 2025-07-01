Житель Омской области отсудил 176 тысяч с арендаторов за залитую квартиру

Житель Омской области отсудил 176 тысяч рублей с арендаторами квартиры выше за залитую квартиру. Суд завершился в районном поселке Полтавка. Подробностями дела поделились в ФССП России по Омской области.
Как выяснилось, виновниками происшествия стали арендаторы жилья на этаже выше, которые неправильно установили стиральную машину. Отсутствие уплотнительного кольца привело к протечке, в результате которой в квартире пострадавшего скопилась вода, появились потеки на стенах и деформировался потолок.
Суд частично удовлетворил исковые требования и обязал арендаторов выплатить владельцу квартиры 176 тысяч рублей. Эта сумма включала стоимость восстановительных работ, услуги независимой оценки, юридическое сопровождение и государственную пошлину.
После передачи исполнительного документа в Полтавское районное отделение судебных приставов должникам было направлено официальное уведомление о необходимости добровольного исполнения обязательств. Однако виновная в затоплении соседей пара не спешила погашать задолженность.
На должников был наложен штраф на доходы, а также введено временное ограничение на выезд за пределы России. В итоге ущерб пострадавшему был возмещен в полном объеме.
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