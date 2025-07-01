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На трассе «Обход Самары» бетономешалка столкнулась с «Приорой», есть пострадавшие

В понедельник, 30 июня, на трассе «Обход Самары» в Волжском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир LADA Priora, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 18:35 41-летний мужчина, управляя автобетоносмесителем КамАЗ, двигался по обочине на 3 км автодороги «Обход Самары» со стороны областного центра. В пути следования, при выезде с обочины, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с LADA Priora, под управлением 20-летнего мужчины, движущегося по главной дороге.

Водитель легкового автомобиля и его пассажир, 25-летняя женщина, доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.