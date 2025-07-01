Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На роднике в Татарстане утонул мужчина

Трагедия произошла в Балтасинском районе.

Источник: МЧС Татарстана

На роднике в Татарстане утонул мужчина. Трагедия произошла в Балтасинском районе.

В диспетчерскую МЧС поступило сообщение, что на роднике Киндер-куль около деревни Нижний Шубан возможно утонул мужчина. Прибывшие по вызову спасатели в 10 метрах от берега с глубины 2,5 метра достали тело погибшего мужчины 25 лет. Его передали полицейским.

В ведомстве считают, что причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах — купание в необорудованном месте.

Ранее мы сообщали, что в Буинском районе в пруду утонул мужчина. Предварительно, он был нетрезв.