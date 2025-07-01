На роднике в Татарстане утонул мужчина

В диспетчерскую МЧС поступило сообщение, что на роднике Киндер-куль около деревни Нижний Шубан возможно утонул мужчина. Прибывшие по вызову спасатели в 10 метрах от берега с глубины 2,5 метра достали тело погибшего мужчины 25 лет. Его передали полицейским.