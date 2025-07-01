На роднике в Татарстане утонул мужчина. Трагедия произошла в Балтасинском районе.
В диспетчерскую МЧС поступило сообщение, что на роднике Киндер-куль около деревни Нижний Шубан возможно утонул мужчина. Прибывшие по вызову спасатели в 10 метрах от берега с глубины 2,5 метра достали тело погибшего мужчины 25 лет. Его передали полицейским.
В ведомстве считают, что причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах — купание в необорудованном месте.
Ранее мы сообщали, что в Буинском районе в пруду утонул мужчина. Предварительно, он был нетрезв.