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Режим ЧС ввели в одном из районов Хабаровского края

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного лесного пожара. Об этом сообщил заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки Владимир Кадыков.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного лесного пожара. Об этом сообщил заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки Владимир Кадыков.

«Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в Тугуро-Чумиканском районе. Из-за сложных погодных условий оперативная локализация и последующая ликвидация этих очагов затрудняется. Для стабилизации обстановки в Тугуро-Чумиканском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сообщил Кадыков. Его слова передает информагентство «Хабаровский край сегодня».

В настоящее время в регионе зафиксированы три очага возгорания, один из которых удалось локализовать. В Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах огнем охвачено порядка 3,3 тысячи гектаров леса. В тушении участвуют 76 человек, задействовано 10 единиц специальной техники, а также самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.

Для предотвращения новых возгораний и усиления контроля за пожарной обстановкой в регионе действуют повышенные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Размер санкций может достигать двух миллионов рублей.