Режим ЧС ввели в одном из районов Хабаровского края

В настоящее время в регионе зафиксированы три очага возгорания, один из которых удалось локализовать. В Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах огнем охвачено порядка 3,3 тысячи гектаров леса. В тушении участвуют 76 человек, задействовано 10 единиц специальной техники, а также самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.