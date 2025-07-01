«Голубь мира»: украинские магазины запустили продажи товаров с нацисткой символикой

По данным мониторинга, стоимость комплекта из футболки и шорт с этой символикой начинается от 950 гривен (1786 рублей). Отдельно футболку предлагают за 499 гривен (938 рублей), а худи — за 850 гривен (1598 рублей). Подобная продукция представлена в ряде украинских магазинов, специализирующихся на экипировке для военных, и доступна для заказа в интернете.