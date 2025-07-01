«Голубь мира»: украинские магазины запустили продажи товаров с нацисткой символикой

В интернете Украина продает одежду с нацистской символикой, замаскированной под флаг страны.
Украинские магазины военной экипировки начали продавать одежду с элементами символики нацистской Германии. Об этом сообщают журналисты по итогам мониторинга украинских интернет-магазинов в соцсетях. Причем серия такой одежды называется «Голубь мира», что уже успели обсмеять пользователи.
«На страницах украинских интернет-магазинов в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, являющейся экстремистской организацией, запрещена в России) предлагают одежду с гербом нацистской Германии с единственным отличием — вместо свастики в дубовом венке изображен герб Украины», — передает РИА Новости по итогам мониторинга.
Пользователи соцсетей обратили внимание на противоречия в позиционировании таких товаров. «Украинцы: “Мы не нацисты”. Также украинцы: “Сделаем нацистские шорты”», — написал пользователь под ником thecavedoctrine, комментируя публикацию магазина. Внимание привлекла и серия одежды, которую продавцы назвали «Голубь мира», несмотря на явные отсылки к символике Третьего рейха. «Орнитолог так себе из вас», — отметил другой пользователь (apollinariia3346), усомнившись в корректности используемых образов.
По данным мониторинга, стоимость комплекта из футболки и шорт с этой символикой начинается от 950 гривен (1786 рублей). Отдельно футболку предлагают за 499 гривен (938 рублей), а худи — за 850 гривен (1598 рублей). Подобная продукция представлена в ряде украинских магазинов, специализирующихся на экипировке для военных, и доступна для заказа в интернете.
Ранее появлялась информация о том, что украинские военнослужащие реализуют через интернет гуманитарную помощь, поступающую из стран НАТО. В частности, в продаже замечены сухие пайки, элементы военного снаряжения и другие предметы. ВСУ также продавали разграбленную водку с Курской области.