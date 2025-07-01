Мошенники обманули 16-летнюю абитуриентку Гнесинки на 300 тысяч рублей

Уточняется, что 27 июня в правоохранительные органы обратился мужчина. Он рассказал, что его 16-летняя дочь несколько дней назад подала документы в приемную комиссию Гнесинки. После этого ей в одном из мессенджерах позвонил неизвестный и представился сотрудником якобы приемной комиссии училища.