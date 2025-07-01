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Мошенники обманули 16-летнюю абитуриентку Гнесинки на 300 тысяч рублей

Мошенники, представившись приемной комиссией Российской академии музыки имени Гнесиных, обманули 16-летнюю абитуриентку на 300 тысяч рублей. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в правоохранительных органах.

Мошенники, представившись приемной комиссией Российской академии музыки имени Гнесиных, обманули 16-летнюю абитуриентку на 300 тысяч рублей. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что 27 июня в правоохранительные органы обратился мужчина. Он рассказал, что его 16-летняя дочь несколько дней назад подала документы в приемную комиссию Гнесинки. После этого ей в одном из мессенджерах позвонил неизвестный и представился сотрудником якобы приемной комиссии училища.

Аферист убедил подростка зарегистрироваться на фейковом сайте Минобразования, а после продиктовать пароль из СМС. После ей позвонил якобы сотрудник ФСБ и с помощью угроз вынудил девочку отдать деньги.

— После разговора она заметила, что в ее почту был выполнен вход с неизвестного устройства (…) В общей сложности ущерб составил около 300 тысяч рублей, — цитирует источник РИА Новости.

Мошенники обманули россиян на миллионы рублей посредством создания и использования фейковых сайтов для оплаты проезда по Московскому скоростному диаметру. Мошенники создали множество поддельных сайтов, имитирующих официальный портал, изменяя отдельные буквы в адресе ссылки и копируя интерфейс.