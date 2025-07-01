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Появились кадры уничтожения вражеского беспилотника под Саратовом

В Сети выложили кадры уничтожения системой противовоздушной обороны (ПВО) украинского беспилотника на подлете к Саратову. Их во вторник, 1 июля, опубликовали в Telegram-канале Shot.

В Сети выложили кадры уничтожения системой противовоздушной обороны (ПВО) украинского беспилотника на подлете к Саратову. Их во вторник, 1 июля, опубликовали в Telegram-канале Shot.

По словам очевидцев, в городе как минимум три раза уже слышали тревожную сирену. Некоторые также сообщали о взрывах, первые два — в районе 4:50 по местному времени.

Пока что никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало, уточнили в публикации.

Силы российской ПВО ликвидировали в эту же ночь 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны.

30 июня также стало известно, что солдаты украинской армии атаковали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное Донецкой Народной Республики. Речь идет о главном вентиляционном стволе и горно-обогатительной фабрике.

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