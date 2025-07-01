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В Самарской области спасли 2 человек на катере, уносимом течением в сторону ГЭС

30 июня в 19:20 спасательную станцию Поисково-спасательного отряда Тольятти оповестили о беде на воде.

30 июня в 19:20 спасательную станцию Поисково-спасательного отряда Тольятти оповестили о беде на воде.

В Комсомольском районе, неподалёку от речного порта, потеряла управление моторная яхта. Причиной стал отказ топливной системы.

Под напором ветра и течения судно начало дрейфовать прямо к плотине Жигулёвской ГЭС.

На помощь двум находившимся на борту людям вышел спасательный катер. Спасатели взяли яхту на буксир и безопасно доставили её к лодочной станции.

В 20:55 спасательная операция завершилась успешно.

Напоминание от спасателей: будьте осторожны на воде!

Отправляясь в плавание, даже самое короткое, уточните прогноз погоды;

проверьте исправность мотора, корпуса и запас топлива;

не забудьте фонарик, компас и спасательные жилеты;

изучите маршрут и убедитесь в наличии якоря и каната нужной длины.

Помните: в тумане выходите в плавание только с включёнными бортовыми огнями и не заходите на судовой ход. А стоянка на опасных участках — запрещена!

Соблюдение простых правил поможет избежать беды и сэкономить время спасателям.

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