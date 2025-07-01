В Самарской области спасли 2 человек на катере, уносимом течением в сторону ГЭС

30 июня в 19:20 спасательную станцию Поисково-спасательного отряда Тольятти оповестили о беде на воде.
В Комсомольском районе, неподалёку от речного порта, потеряла управление моторная яхта. Причиной стал отказ топливной системы.
Под напором ветра и течения судно начало дрейфовать прямо к плотине Жигулёвской ГЭС.
На помощь двум находившимся на борту людям вышел спасательный катер. Спасатели взяли яхту на буксир и безопасно доставили её к лодочной станции.
В 20:55 спасательная операция завершилась успешно.
Напоминание от спасателей: будьте осторожны на воде!
Отправляясь в плавание, даже самое короткое, уточните прогноз погоды;
проверьте исправность мотора, корпуса и запас топлива;
не забудьте фонарик, компас и спасательные жилеты;
изучите маршрут и убедитесь в наличии якоря и каната нужной длины.
Помните: в тумане выходите в плавание только с включёнными бортовыми огнями и не заходите на судовой ход. А стоянка на опасных участках — запрещена!
Соблюдение простых правил поможет избежать беды и сэкономить время спасателям.
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