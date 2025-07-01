В Хабаровском крае спортивного тренера осудили за развратные действия в отношении малолетних

В Хабаровском крае детского тренера осудили на 18 лет за совершение действий сексуального характера.
В Хабаровском крае суд приговорил тренера по боевым искусствам к 18 годам лишения свободы за совершение преступлений сексуального характера и развратных действий в отношении 11 несовершеннолетних. Об этом сообщил telegram-канал судов Хабаровского края.
«Хабаровским краевым судом спортивный тренер осужден за совершение действий сексуального характера и развратных действий в отношении малолетних», — сообщил telegram-канал. Согласно материалам дела, осужденный в 2022—2023 годах проводил тренировки в спортивных секциях при сельских школах региона, где занимались дети в возрасте 7−14 лет.
В ходе занятий он воспользовался служебным положением и совершал неоднократные преступные действия в отношении своих учениц. «Он совершал неоднократные действия сексуального характера в отношении семи своих малолетних учениц в возрасте 7−11 лет, с использованием их беспомощного состояния, а также развратные действия в отношении четырех своих несовершеннолетних учениц возрастом от 12 до 14 лет», — уточняется в сообщении суда.
В ходе следствия и судебного разбирательства мужчина свою вину не признал. Однако его причастность к преступлениям была подтверждена представленными доказательствами. При вынесении приговора суд учел наличие смягчающих обстоятельств, а также признал отягчающим фактором тот факт, что преступления были совершены лицом, работающим в сфере детско-юношеского спорта.
Кроме основного наказания, суд запретил осужденному на 10 лет заниматься любой деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и развитием несовершеннолетних. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.