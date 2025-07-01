В Хабаровском крае спортивного тренера осудили за развратные действия в отношении малолетних

В ходе занятий он воспользовался служебным положением и совершал неоднократные преступные действия в отношении своих учениц. «Он совершал неоднократные действия сексуального характера в отношении семи своих малолетних учениц в возрасте 7−11 лет, с использованием их беспомощного состояния, а также развратные действия в отношении четырех своих несовершеннолетних учениц возрастом от 12 до 14 лет», — уточняется в сообщении суда.