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Суд в Новосибирской области запретил сайт, помогающий уклониться от армии

Информацию на сайте признали запрещенной в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Новосибирской области запретил работу сайта, который помогал уклониться от армии. Поводом для разбирательства послужил иск Татарского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В интернете был выявлен сайт, выполненный в виде чата. Там была размещена информация с заголовком «Откос от армии». В материале объяснялось, каким образом те, кто подлежит призыву на военную службу, могут этого избежать. В частности, предлагалось симулировать болезни, наносить себе телесные повреждения и травмы.

— При этом нормами федерального законодательства установлен запрет на распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, — добавили в пресс-службе.

Суд требования прокурора удовлетворил, признав данные на сайте информацией, распространение которой запрещено в России.