Суд в Новосибирской области запретил сайт, помогающий уклониться от армии

В интернете был выявлен сайт, выполненный в виде чата. Там была размещена информация с заголовком «Откос от армии». В материале объяснялось, каким образом те, кто подлежит призыву на военную службу, могут этого избежать. В частности, предлагалось симулировать болезни, наносить себе телесные повреждения и травмы.