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Фатальный разворот: в Магнитогорске водитель на LADA насмерть сбил пенсионерку

В Магнитогорске водитель развернул машину и насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку.

Источник: ГАИ Магнитогорска

В Магнитогорске Челябинской области машина насмерть сбила человека. ДТП случилось вчера вечером на проспекте Карла Маркса. 61-летний мужчина за рулем LADA VESTA развернул автомобиль и наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

— В результате наезда 79-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП, — добавили в ГАИ Магнитогорска.

Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас обстоятельствами смертельной аварии занимается следственно-оперативная группа.