Фатальный разворот: в Магнитогорске водитель на LADA насмерть сбил пенсионерку

В Магнитогорске Челябинской области машина насмерть сбила человека. ДТП случилось вчера вечером на проспекте Карла Маркса. 61-летний мужчина за рулем LADA VESTA развернул автомобиль и наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.