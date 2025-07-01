Фатальный разворот: в Магнитогорске водитель на LADA насмерть сбил пенсионерку

В Магнитогорске Челябинской области машина насмерть сбила человека. ДТП случилось вчера вечером на проспекте Карла Маркса. 61-летний мужчина за рулем LADA VESTA развернул автомобиль и наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
— В результате наезда 79-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП, — добавили в ГАИ Магнитогорска.
Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас обстоятельствами смертельной аварии занимается следственно-оперативная группа.