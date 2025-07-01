Подросток в серой футболке пропала в Приморье

Согласно ориентировке, Анастасия среднего роста: 160−165 сантиметров, среднего телосложения. У нее темные волосы длиной до плеч, серо-зеленые глаза. В день пропажи надела серую футболку, голубые джинсы и бело-черные кроссовки. Если вы владеете информацией о местонахождении школьницы, просьба позвонить по телефонам: