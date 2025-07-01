Подросток в серой футболке пропала в Приморье

14-летняя Анастасия Тверитина вышла из дома 30 июня в Дальнереченске на Владивостокской, 9, и пропала. Специалисты просят очевидцев поделиться информацией, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Согласно ориентировке, Анастасия среднего роста: 160−165 сантиметров, среднего телосложения. У нее темные волосы длиной до плеч, серо-зеленые глаза. В день пропажи надела серую футболку, голубые джинсы и бело-черные кроссовки. Если вы владеете информацией о местонахождении школьницы, просьба позвонить по телефонам:
8 (42356) 2−57−05, 102 или 112 — полиция;
8 914 792 61 09, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).
Ранее «КП» писала, что в Дальнереченске почти неделю ищут пропавшего на реке Большая Уссурка 16-летнего подростка. По предварительной информации, юноша мог утонуть.