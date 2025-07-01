Украина запустила почти под сотню беспилотников по России

Атаки беспилотников на российские регионы продолжаются уже несколько дней подряд. В ночь на 26 июня системы ПВО уничтожили 50 дронов, а 27 июня — еще 39, большинство из которых было сбито над Ростовской и Волгоградской областями, а также Крымом. В ночь на 1 июля Киев также атаковал ракетами Донецк. Сообщалось об одном погибшем. URA.RU ведет онлайн трансляцию происшествия.