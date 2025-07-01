В Астане задержан мужчина, разыскиваемый в Армении

Об этом 1 июля 2025 года рассказали в столичном Департаменте полиции:
«Сотрудники криминальной полиции Астаны в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Стоп преступление” установили местонахождение и задержали 43-летнего иностранца, разыскиваемого правоохранительными органами Республики Армения. Мужчину доставили в отдел полиции для установления личности и проведения проверки».
В результате установлено, что с мая 2023 года он находится в розыске за уголовное правонарушение — управление транспортным средством без документов и без права на вождение.
«Инициатор розыска — армянская сторона — уведомлен в установленном порядке».Пресс-служба ДП Астаны.