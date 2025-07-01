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В Астане задержан мужчина, разыскиваемый в Армении

В Астане ходе операции «Стоп преступление» полицейские задержали мужчину, находившегося в международном розыске по линии Интерпола, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 июля 2025 года рассказали в столичном Департаменте полиции:

«Сотрудники криминальной полиции Астаны в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Стоп преступление” установили местонахождение и задержали 43-летнего иностранца, разыскиваемого правоохранительными органами Республики Армения. Мужчину доставили в отдел полиции для установления личности и проведения проверки».

В результате установлено, что с мая 2023 года он находится в розыске за уголовное правонарушение — управление транспортным средством без документов и без права на вождение.

«Инициатор розыска — армянская сторона — уведомлен в установленном порядке».Пресс-служба ДП Астаны.