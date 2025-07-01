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Минимум шесть торговых павильонов полностью сгорели после обстрела ВСУ по Донецку

Минимум шесть торговых павильонов полностью сгорели после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Минимум шесть торговых павильонов полностью сгорели после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Уточняется, что в остальных помещениях выбиты стекла, а также оплавилась пластиковая обшивка. При этом украинские военные вели огонь по кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника.

— Осколки ракеты, найденные на месте происшествия, отправят на экспертизу для уточнения конкретного типа. Также повреждения получили жилые дома, гражданские инфраструктурные объекты и легковые автомобили, — передает Telegram-канал издания.

17 июня ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом огонь также велся по району, где отсутствовала военная техника.