В Хабаровске задержан мужчина, обманывавший покупателей топлива

В Хабаровске полицейские задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств при продаже топлива. Как установили правоохранители, злоумышленник предлагал топливо по заниженной цене предпринимателям и водителям, после чего исчезал с их деньгами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.