В Хабаровске задержан мужчина, обманывавший покупателей топлива

В Хабаровске полицейские задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств при продаже топлива. Как установили правоохранители, злоумышленник предлагал топливо по заниженной цене предпринимателям и водителям, после чего исчезал с их деньгами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным следствия, мошенник действовал по отработанной схеме: назначал встречи возле АЗС в Индустриальном районе, просил жертв ждать «сигнала» у определенной колонки и скрывался с полученными деньгами.
Двум потерпевшим такие аферы стоили 51 тысячи рублей. Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и мошенничество, в том числе по аналогичным схемам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Полиция предупреждает: предложения о продаже топлива по ценам значительно ниже рыночных чаще всего оказываются мошенническими. Перед совершением сделки необходимо тщательно проверять информацию о продавце.